Bremer alla Juventus? No, l’Inter non è morta! Atteso altro incontro − Sky

Che sfida Inter-Juventus per Gleison Bremer. I nerazzurri non vogliono mollare assolutamente, atteso incontro domani con Cairo. Le ultime

ANCORA VIVA − Di Marzio da Sky Sport accende la lotta Inter-Juventus per Bremer: «Bremer dove andrà? C’è la Juventus ma l’Inter non è morta. Cairo è a Milano insieme a Vagnati e con gli agenti di Bremer. Stanno facendo un punto sulla situazione. Poco prima di cena, l’Inter con Marotta hanno incontrato Cairo formulando l’offerta ufficiale: 30 milioni più Casadei. Cairo ha preso tempo perché domani la Juventus formulerà la sua offerta. È presumibile che faccia un’offerta superiore a quella dell’Inter, pensa di poter arrivare al traguardo. Inter non morta ma combattiva, domani ci sarà un altro incontro per cercare di rimodulare questa offerta. Sta facendo di tutto per non perdere la sfida con la Juventus».