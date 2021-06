Bastoni in campo in Italia-Svizzera? Chiellini (e non solo) da valutare – Sky

Dopo la grande vittoria di ieri sera contro la Turchia, in vista di Italia-Svizzera Roberto Mancini inizia a fare delle valutazioni sulla condizione di alcuni giocatori. Secondo Marco Nosotti di “Sky Sport”, tra questi ci sono Giorgio Chiellini e Alessandro Florenzi. Alessandro Bastoni si prepara.

VALUTAZIONI – Archiviata la partita di apertura contro la Turchia, in vista di Italia-Svizzera Roberto Mancini valuta la condizione dei suoi giocatori. Sia di chi è sceso in campo, sia di chi è rimasto in panchina o in tribuna. In difesa potrebbero arrivare dei cambi nella prossima partita, con Alessandro Bastoni tra i candidati. Questi gli ultimi aggiornamenti di Marco Nosotti dal ritiro della Nazionale: «Chi non ha giocato ieri, o ha giocato poco, oggi prenderà parte alla partitella di allenamento contro la Primavera del Pescara. Da stasera si comincerà a controllare chi è in migliore condizione: si vedrà come stanno per esempio Chiellini e Florenzi, che questa mattina è stato sottoposto a degli esami per valutare la contrattura subita ieri».