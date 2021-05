Barella: «Che gioia lo scudetto, sogno cosa sarebbe stato con i tifosi»

Nicolò Barella ha vinto il premio “Gentleman” dell’Inter. Il centrocampista sardo, colonna dei nerazzurri, ha concesso anche alcune dichiarazioni a margine della premiazione.

IL PREMIO – Barella ringrazia per il premio e parla della stagione che si avvia alla conclusione con lo scudetto conquistato con l’Inter: «Sicuramente è una cosa che mi fa tanto piacere, ringrazio chi ha pensato a me per questo premio. Cercherò di continuare ad essere un esempio. Vincere lo scudetto senza i tifosi allo stadio? Sicuramente sarebbe stata una grandissima emozione. Già è bello così, voglio sognare e immaginare cosa sarebbe stato con i tifosi. Vincere qualcosa anche con la Nazionale? Sicuramente sarebbe una bellissima soddisfazione. Per ora ci godiamo questo poi vediamo cosa ci riserverà il futuro».