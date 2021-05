Ranieri: «Gigi Simoni un vero gentleman, ricordo il mio debutto con lui»

Claudio Ranieri ha vinto oggi il premio “Gentleman” assegnato dagli allenatori di Serie B all’allenatore “gentiluomo” del calcio italiano. Il premio è dedicato alla memoria di Gigi Simoni, indimenticato ex allenatore dell’Inter. Ranieri ha dedicato proprio a Simoni il suo ricordo.

SIMONI UN GENTLEMAN – Ranieri ricorda Gigi Simoni dopo l’assegnazione del premio a lui dedicato: «Sono molto onorato di ricevere questo premio gentleman per due motivi. Uno, sono stato votato dai colleghi, due è intitolato a Gigi Simoni, veramente un gentleman, un grande allenatore. L’ho conosciuto tantissimi anni fa al mio debutto in Serie A con la Roma, era il 1973. Io marcai Corradi nel primo tempo che fece gol, nel secondo proprio Simoni che fece gol anche lui, il mio debutto in Serie A è stato bagnato così (ride ndr.)».