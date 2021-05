Lukaku: «Contento per l’Inter e gli interisti: siamo forti, continuiamo così»

Romelu Lukaku ha parlato in collegamento con la cerimonia del “Premio Gentleman” in cui il suo gol del 3-0 nel derby contro il Milan ha vinto il premio di miglior gol dell’Inter nella stagione che si avvia alla conclusione.

CONTENTO PER IL TITOLO – Lukaku ringrazia per il premio e dedica alcune parole allo scudetto conquistato quest’anno: «Sì è un gol molto bello, poi abbiamo vinto. Sono molto contento per i giocatori, per Antonio e il suo staff, la società e tutti gli interisti nel mondo. E’ un buon momento per noi, siamo veramente forti. Abbiamo un buon allenatore, una buona società e speriamo di poter continuare così».