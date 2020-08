Ausilio, addio Inter sempre piÃ¹ probabile: si decide domani? – TMW

Ausilio, addio Inter sempre più probabile: si decide domani? – TMW

Condividi questo articolo

Secondo quanto riporta “Tuttomercatoweb”, aumentano sempre di più le possibilità che Piero Ausilio lasci il suo posto da direttore sportivo dell’Inter. La decisione sul suo futuro potrebbe addirittura arrivare domani, in concomitanza con il vertice tra Antonio Conte e la dirigenza.

VERSO L’ADDIO – Sembra sempre più probabile l’addio di Piero Ausilio all’Inter. Secondo le ultime notizie, infatti, la posizione del direttore sportivo sarebbe parecchio in bilico. La decisione potrebbe arrivare addirittura già domani, in concomitanza con l’incontro tra Antonio Conte e la dirigenza per discutere del futuro del tecnico nerazzurro. In caso di un addio del DS, potrebbe essere probabile la promozione di Dario Baccin. Gli obiettivi seguiti dal dirigente, dunque, sono al momento bloccati. Un nome su tutti Emerson Palmieri.

Fonte – Tuttomercatoweb.com