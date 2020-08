Esposito: “Inter, ci rialzeremo! Interista orgoglioso, ringrazierò sempre…”

View this post on Instagram

L’Inter vuole e deve sempre vincere perché questa è la mentalità degli interisti e della famiglia @inter Ci rialzeremo, L’INTER si rialzerà con onore e orgoglio🖤💙 Io, INTERISTA ORGOGLIOSO non smetterò mai di ringraziare la mia famiglia e i miei tifosi🖤💙 #grazieditutto #amalasempre #ES30