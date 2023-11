Atalanta-Inter, non solo attacco, è sfida grandi difese! C’è un dato curioso

Atalanta-Inter avrà come protagonisti tanti attaccanti di alto livello. Ma la sfida più curiosa è delle due difese: un curioso dato accompagnerà il match

DIFESA – Atalanta-Inter non sarà solo la sfida fra Lautaro Martinez e Scamacca, due degli attaccanti più in forma della Serie A, ma anche di due difese di altissimo livello. Un dato di questa sfida è curioso: la squadra di Gasperini nelle 4 partite disputate in casa non ha subito gol, l’unica in Europa. Fa il paio l’Inter di Inzaghi che, in trasferta, non ha ancora subito gol in campionato. Una sorta di muro contro muro delle due squadre che, al momento, sono le più in forma in Serie A. Toccherà a Thuram e al ‘Toro’, che a Bergamo guideranno l’attacco, provare a scardinare le resistenze della Dea in un match molto importante per definire gli equilibri nei piani alti della classifica. Un successo darebbe all’Inter ulteriore fiducia, in un inizio di stagione che, al netto di alcuni passi falsi, è più che positivo.