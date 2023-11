Arnautovic, allarme Inter rientrato: le sue condizioni dall’Austria – SM

La botta presa da Arnautovic nella sfida con l’Austria aveva lanciato l’ennesimo allarme in casa Inter. Ma secondo SportMediaset la condizione fisica dell’attaccante è ok.

TUTTO RISOLTO – L’Inter tira un respiro di sollievo, almeno per quanto riguarda la condizione fisica di Marko Anrautovic. Dopo lo spavento iniziale per la botta ricevuto nello spezzone giocato in Estonia-Austria, l’allarme è completamente rientrato. La conferma arriva anche dall’edizione odierna di SportMediaset, in cui viene riferito che per Arnautovic si è trattato di una semplice contusione. Molto probabile, dunque, che rientrerà in campo già martedì prossimo, quando l’Austria dovrà affrontare in casa la Germania. Minuti preziosi per l’attaccante, che ha bisogno di più continuità per rientrare in forma: domenica 26 Simone Inzaghi avrà bisogno anche di lui per Juventus-Inter. Diversa, invece, la situazione di Alessandro Bastoni.