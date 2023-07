Abbonamenti Inter sold-out: dati da record! Ora la waiting list

La campagna abbonamenti dell’Inter per la stagione 2023-2024 si è chiusa in poche ore di vendita libera: è già arrivato il limite impostato dalla società. Pertanto, comincia la waiting list per il 2024-2025.

ABBONAMENTI INTER, TUTTO ESAURITO! – “FC Internazionale Milano comunica che sono esaurite le disponibilità di abbonamenti consumer per la stagione 2023/24, essendo stato raggiunto il tetto fissato dalla società a quota 40.000 circa.

Il sold-out si è raggiunto in una manciata di ore, nel quale sono andati esauriti tutti i posti in vendita libera.

La campagna rinnovo era stata avviata lo scorso 20 giugno: dalle fasi di conferma posto alla vendita libera, in soli 20 giorni si è chiuso l’intero ciclo di vendita. Un altro record assoluto per il Club.

LISTA D’ATTESA 24-25

Come ormai da tradizione, apre nuovamente la lista d’attesa per la stagione 2024/25. Si rivolge ai tifosi non abbonati che vogliono assicurarsi da subito un posto in prima fila nell’acquisto di abbonamenti.

Da questo momento l’iscrizione è aperta su inter.it/abbonamenti fino alla mezzanotte di lunedì 24 luglio ed è riservata ai soli titolari di tessera Siamo Noi.

Come funziona la waiting list

Una volta conclusa la fase di rinnovo abbonamenti, saranno gli iscritti alla lista d’attesa a poter acquistare per primi gli abbonamenti eventualmente non rinnovati”.

Fonte: inter.it