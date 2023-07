Gosens, c’è l’Union Berlino ma l’Inter cederà solo a una condizione – SI

Gosens potrebbe lasciare l’Inter, con l’Union Berlino interessato al giocatore. I nerazzurri, però, non hanno fretta. Sportitalia spiega la situazione legata al centrocampista.

SENZA FRETTA – Il futuro di Robin Gosens è ancora incerto. La maglia da titolare all’Inter è complicata da ottenere, con Federico Dimarco in vantaggio nelle gerarchie di sinistra. Il tedesco, però, ha voglia di tornare protagonista, anche in Nazionale. Il corteggiamento dell’Union Berlino, dunque, ingolosisce Gosens. Dello stesso parere, attualmente, non è l’Inter. I nerazzurri, infatti, hanno intenzione di privarsi del centrocampista solo di fronte a un’offerta economicamente rilevante, che non è ancora arrivata dall’Union Berlino. La situazione in questo momento, dunque, è bloccata e l’Inter non ha l’impellenza di cederlo.

Fonte: Sportitalia – Gianluca Viscogliosi