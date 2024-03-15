Turchia, i convocati del CT Montella: la scelta su Calhanoglu
Vincenzo Montella, CT della Turchia, ha diramato la lista dei convocati per le partite contro Ungheria e Austria: la decisione sul centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu.
CONVOCATI – Il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, è presente nella lista dei convocati dal CT della Turchia, Vincenzo Montella, per le gare amichevoli in casa di Ungheria e Austria previste rispettivamente i prossimi 22 e 26 marzo.
Convocati Turchia: la lista di Montella
Portieri: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır.
Difensori: Mert Müldür, Zeki Celik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Ozkacar, Ferdi Kadıoğlu.
Centrocampisti: Hakan Çalhanoglu, Ismail High, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Ozcan.
Attaccanti: Cengiz Ünder, Irfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kilicsoy, Abdulkadir Ömür, Arda Güler, Può Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazici.
Fonte: TFF.org