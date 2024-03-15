Nazionali

Turchia, i convocati del CT Montella: la scelta su Calhanoglu

Lorenzo M. Pierini15 Marzo 2024 - 13:15
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Vincenzo Montella Turchia
Vincenzo Montella Turchia (Photo by Ronny Hartmann / AFP via Getty Images/OneFootball)

Vincenzo Montella, CT della Turchia, ha diramato la lista dei convocati per le partite contro Ungheria e Austria: la decisione sul centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu.

CONVOCATI – Il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, è presente nella lista dei convocati dal CT della Turchia, Vincenzo Montella, per le gare amichevoli in casa di Ungheria e Austria previste rispettivamente i prossimi 22 e 26 marzo.

Convocati Turchia: la lista di Montella

Portieri: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır.

Difensori: Mert Müldür, Zeki Celik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Ozkacar, Ferdi Kadıoğlu.

Centrocampisti: Hakan Çalhanoglu, Ismail High, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Ozcan.

Attaccanti: Cengiz Ünder, Irfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kilicsoy, Abdulkadir Ömür, Arda Güler, Può Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazici.

Fonte: TFF.org

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Lorenzo M. Pierini15 Marzo 2024 - 13:15
Tempo di lettura: un minuto

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