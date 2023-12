Spalletti: «Poteva andare meglio, girone tosto. Siamo l’Italia»

Luciano Spalletti, ct dell’Italia, a ridosso del sorteggio di Euro2024 ha commentato la sorte della Nazionale ai microfoni della Rai.

GIRONE – Luciano Spalletti ha commentato: «Sì, poteva andare meglio. Essere in quarta fascia ti fa rendere conto di avere squadre avanti, niente ti deve togliere dalla testa che siamo l’Italia però. Diventa difficile fare pronostici ora, c’è troppo tempo di distanza ora. Girone tosto, l’Albania ha dimostrato di saper stare in campo. Noi sappiamo che molto dipende da quello che sarà il nostro livello di condizione in quel momento. Dipende dalla preparazione che si sviluppa non essendo insieme. Le relazioni con i calciatori, il livello del campionato. La Croazia è forte e esperta, ne conosco qualcuno di quelli di primo livello. La Spagna? Chi ama questo sport deve giocarsela, il gusto della sfida e del confronto. Se non si gioca si perde il piacere del calcio. Dentro una partita ci sono vari momenti dove la squadra deve assumere l’atteggiamento di squadra compatta. Ci saranno momenti ovviamente in cui dovremmo difendere in 10 dietro la linea della palla. Che Vialli ci protegga!»