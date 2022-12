Boban: «Brozovic instancabile, Perisic focoso! Questa Croazia nella storia»

La Croazia ha raggiunto per la seconda volta consecutiva le semifinali dei Mondiali. A tal proposito ha parlato l’ex stella Boban. Qualche menzione su Marcelo Brozovic e Ivan Perisic

MENZIONE − Interpellato da Sportske Novosti, Zvnonimir Boban ha parlato del grande traguardo raggiunto dalla sua Croazia: «Noi in Croazia dobbiamo rispettare tutti, compresi noi stessi. Per questo sono contento che il giovane Livaković si stia dimostrando un portiere top. Mi rende felice quando giocatori nell’ombra, come Juranović, giocano così brillantemente contro i rivali più forti. Mi ripeto se segnalo l’instancabile Brozović o il focoso Perisic. Tutti loro, giovani e meno giovani, meritano di essere segnalati perché insieme hanno raggiunto questo, a mio avviso, il più grande successo nella storia del nostro calcio croato».