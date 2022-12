Lautaro Martinez verso la panchina! Scaloni preferisce un altro tridente

Lautaro Martinez si appresta alla panchina anche contro la Croazia in semifinale. Niente da fare per il Toro, galvanizzato dopo la trasformazione del rigore decisivo ai quarti di finale. Scaloni sembra deciso ad optare per un altro tridente

ULTIME − Nonostante la rete decisiva, Lautaro Martinez partirà ancora dalla panchina. Sarà la quarta panchina di fila per il Toro dell’Inter dopo quelle contro Polonia, Australia e appunto Olanda. Secondo Tyc Sports, Il CT Scaloni, che oggi parlerà in conferenza stampa, non cambia idea. Anzi in mente ha un altro tipo di tridente formato dalla stella Leo Messi con Julian Alvarez e Angel Di Maria a supporto. Inizierà dunque in panchina la sfida ravvicinata di Lautaro Martinez col compagno nerazzurro Marcelo Brozovic.