Mondiali, Inter con due in fondo ma il club più rappresentato è insospettabile

Domani si giocano le semifinali dei Mondiali, con le quattro nazionali in corsa (Argentina, Croazia, Francia e Marocco) che sono già sicure di essere in una delle due finali. L’Inter ha Brozovic e Lautaro Martinez ancora in Qatar, ma non è il club più rappresentato.

I PRESENTI – Sono rimasti in centoquattro ai Mondiali, inteso come giocatori. Anzi, anche qualcosa di meno dato che alcuni (i francesi Karim Benzema e Lucas Hernandez) hanno da tempo dovuto rinunciare al torneo per infortunio ma rimanendo lo stesso fra i convocati. L’Inter ne ha due, Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez, che si sfideranno domani alle 20 in Argentina-Croazia. Nell’altra semifinale, Francia-Marocco mercoledì alla stessa ora, c’è l’ex Achraf Hakimi che ha mandato messaggi all’Inter per un potenziale clamoroso ritorno (vedi articolo). Come club rappresentati solo la Juventus ne ha di più dei nerazzurri in Serie A: tre, ossia gli argentini Angel Di Maria e Leandro Paredes più il francese Adrien Rabiot. In tutto dalla Serie A sono tredici, con la Liga campionato più presente (ventitré, di fatto ventidue visto Benzema). La sorpresa è il club che ne porta di più alle semifinali (e finali) dei Mondiali. È il Siviglia, con gli argentini Marcos Acuna, Alejandro Gomez e Gonzalo Montiel più i marocchini Yassine Bounou e Youssef En-Nesyri. Assieme al Bayern Monaco, coi francesi Kingsley Coman, Benjamin Pavard e Dayot Upamecano (Lucas Hernandez out), il marocchino Noussair Mazraoui e il croato Josip Stanisic.