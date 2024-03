Olanda beffata sul finale. Vince la Germania, Dumfries in campo

La Germania vince per 2-1 contro l’Olanda e ottiene il prestigioso risultato nei minuti finali. L’Inter ha osservato attentamente, Denzel Dumfries titolare per Ronald Koeman.

SCONFITTA – La Germania ha vinto per 2-1 contro l’Olanda a Francoforte. Maximilian Mittelstadt prima al minuto 11, Niclas Fullkrug poi all’85’ hanno ribaltato gli avversari. La squadra di Ronald Koeman era passata in vantaggio al 4′ con la rete di Joey Veerman, ma non ha tenuto il risultato fino alla fine. L’Inter ha osservato molto attentamente il match, protagonista è stato Denzel Dumfries. Il giocatore nerazzurro è partito dal primo minuto e ha giocato tutti e 93 i minuti. Non una notizia piuttosto positiva per Simone Inzaghi, che però ha il tempo di recuperarlo per l’impegno di lunedì in campionato.