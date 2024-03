Turchia umiliata nonostante Calhanoglu. Sei gol dall’Austria

Ad Hakan Calhanoglu non va proprio bene l’ultima amichevole con la sua nazionale. La Turchia perde per 6-1 contro l’Austria nonostante il rigore del giocatore dell’Inter.

UMILIAZIONE – La Turchia perde per 5-1 contro l’Austria in trasferta. Non va affatto bene l’ultima amichevole alla squadra capitanata da Hakan Calhanoglu, che ha perso anche la scorsa partita con l’Ungheria. Due settimane da dimenticare per gli uomini di Vincenzo Montella. Apre la serata il gol di Xaver Schlager dopo appena 2 minuti, poi è lo stesso Calhanoglu che trova il momentaneo pari su calcio di rigore al 25′. Da quel momento in poi è un assolo degli avversari, che sovrastano la Turchia grazie soprattutto alla tripletta di Michael Gregoritsch. Al 78′ c’è spazio anche per il gol dal dischetto di Christoph Baumgartner. Chiude Maximilian Entrup al 95′.