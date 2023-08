Mancini: «Obiettivo Coppa d’Asia! Qui, contatti da metà agosto»

Mancini si presenta come CT dell’Arabia Saudita. L’ex commissario tecnico della Nazionale pone già un obiettivo, la Coppa d’Asia del 2024

ORGOGLIOSO − Roberto Mancini in conferenza stampa si presenta così da nuovo CT dell’Arabia Saudita: «Voglio ringraziare al presidente per avermi scelto e sono molto orgoglioso di essere qui e di iniziare il mio lavoro. Nel nostro lavoro è sempre difficile perché puoi cambiare in ogni momento. Quando ho iniziato con l’Italia ho preso la squadra tre giorni prima di giocare proprio contro l’Arabia. È vero che conoscevo i giocatori. Ma i prossimi 10 giorni saranno importanti e già negli scorsi giorni ho visto i giocatori e li ho cominciati a studiare. Dobbiamo iniziare a lavorare duro».

TEMPO − Mancini parla di pazienza e lavoro: «Ho iniziato a parlare con la Federazione a metà agosto ed è normale che alcuni dei miei assistenti non sapevano di questa situazione. Alcuni devono sbrigare delle cose in Italia, ma siamo abbastanza per cominciare a lavorare. Conoscevamo già la squadra, abbiamo visto le partite dei mondiali e sappiamo che ci sono diversi giocatori interessanti. È chiaro che servirà tempo, ma siamo sicuri che lavorando bene e duramente possiamo insegnare alla squadra ad attaccare bene e segnare tanto. Non è facile in questo momento, ma penso che col nostro lavoro possiamo farcela».

CONVOCATI − Così Mancini sulla rosa: «In Italia non abbiamo solo tre giocatori da scegliere per ogni squadra, per noi il fatto che ci siano tre sauditi a squadra è un bene perché abbiamo tempo per seguirli. Abbiamo fiducia nei giovani, sappiamo che nell’Under 21 ci sono tanti giocatori interessanti e investiremo su di loro per il bene e per il futuro dell’Arabia».

POSITIVO − Mancini parla del boom del mercato arabo: «Penso che per il campionato saudita sia positivo che arrivino tutte queste star. È successo anche in Italia, con tanti stranieri arrivati da noi nel passato che ci hanno aiutato a migliorare a livello tecnico. Noi siamo fiduciosi sui giocatori da scegliere per la nazionale araba».

IMBATTIBILITÀ − Mancini sulla vittoria dell’Arabia Saudita contro l’Argentina: «Voglio ringraziare tutti i giocatori che hanno battuto l’Argentina alla prima del Mondiale perché hanno permesso alla mia Italia di mantenere il record per imbattibilità che loro avrebbero potuto raggiungere. Ma penso che abbiamo un buon team. Forse il migliore qui in Asia, ma dobbiamo lavorare e serve una buona atmosfera per la squadra e i giocatori. Nelle partite serve anche fortuna, ma con l’Argentina hanno giocato bene e segnato due gol molto belli».

OBIETTIVO − Mancini alza l’asticella: «Il nostro obiettivo è vincere la Coppa d’Asia dopo 26 anni. Ora abbiamo amichevoli e partite per i Mondiali, poi prepareremo la competizione e sono sicuro che possiamo andare a giocarci la vittoria».