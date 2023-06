Mancini, esperimento ‘per’ Inzaghi? Da Spagna-Italia un’indicazione

È in corso Spagna-Italia, semifinale di UEFA Nations League. Dalla partita di Enschede le scelte di Mancini possono essere utili anche per Inzaghi all’Inter, in caso di sviluppi di mercato segnalati questi giorni.

L’OPZIONE – In Spagna-Italia di stasera Roberto Mancini ha schierato titolari sia Nicolò Barella sia Davide Frattesi. Il primo è un perno dell’Inter anche per la prossima stagione, nonostante le voci sul Newcastle United, il secondo è un obiettivo con la cena andata in scena ieri col Sassuolo (vedi articolo). Entrambi giocherebbero sul centro-destra, ma Mancini ha tenuto lì Frattesi spostando Barella sul centro-sinistra. Coi due che, peraltro, nel corso del match si sono scambiati di posizione alcune volte prima della sostituzione del giocatore del Sassuolo. Andato oltretutto vicino al gol proprio da mezzala sinistra con un suo classico inserimento con miracolo di Unai Simon. Nel primo tempo di Spagna-Italia Frattesi aveva anche fatto gol, annullato però per fuorigioco. E chissà che, con il proseguimento del mercato, anche Inzaghi non possa dover fare le stesse scelte di Mancini.