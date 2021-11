Mancini: «Barella bene. Starà anche meglio rispetto alla gara di venerdì»

Barella ha recuperato dal problema al flessore che lo ha condizionato anche durante la partita di venerdì dell’Italia contro la Svizzera. A confermarlo è lo stesso CT Roberto Mancini

RECUPERATO − Durante la partita contro tra Italia e Svizzera, Barella non ha giocato al 100% anche per un problema al flessore rimediato nel Derby di Milano tra Inter e Milan. Mancini, intervistato da Rai Sport, non ha dubbi però sulle sue condizioni fisiche: «Valutiamo il recupero di tutti i ragazzi. Si Nicolò Barella sta anche meglio, domani sera credo che starà anche meglio rispetto alla prima partita contro la Svizzera». Dunque, il centrocampista dell’Inter sarà regolarmente in campo domani sera a Belfast contro l’Irlanda del Nord.