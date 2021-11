Vecino: «All’Inter poco spazio. Se dovesse continuare, servirà soluzione»

Vecino reclama spazio all’Inter. Il centrocampista uruguaiano, nella conferenza pre Bolivia-Uruguay, ritiene che in caso di mancanza di spazio bisognerà in futuro trovare una soluzione che accontenti tutti

QUESTIONI DI SPAZIO − Queste le parole di Vecino sull’Inter: «Con l’Uruguay ho sempre la possibilità di giocare con continuità ed è chiaro che questo ti da molta più fiducia per mostrare tutto il miglior potenziale e tutta la tua miglior versione. È chiaro che il calcio è fatto di situazioni e momenti differenti e all’Inter, nell’ultimo mese, sto affrontando una situazione che inizialmente non speravo in base a quanto concordato con l’allenatore e con il club. Ma un giocatore deve sempre rispettare le decisioni del proprio allenatore e rimanere sempre concentrato e al 100% quando la squadra ha bisogno. Come detto, il calcio è fatto di momenti sia positivi che negativi. Ma è chiaro che se questo momento dovesse continuare bisognerà trovare una soluzione che sia buona per tutti».