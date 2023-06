Lukaku, doppietta decisiva con il Belgio. Infallibile in nazionale

Il Belgio vince la sua seconda partita consecutiva alle qualificazioni degli Europei. Il risultato finale contro l’Estonia è di 3-0, doppietta decisiva ancora di Romelu Lukaku.

DECISIVO – Romelu Lukaku non sbaglia mai in nazionale. Con il Belgio vince la seconda partita consecutiva alle qualificazioni per i prossimi Europei del 2024. Questa volta la squadra sconfitta è l’Estonia, che cade in casa con il risultato di 3-0. Il giocatore dell’Inter, in prestito dal Chelsea fino al 30 giugno, segna i due gol decisivi per il successo dei suoi dopo le polemiche nate sulla fascia concessagli dal ct Domenico Tedesco. La prima rete arriva al 37′ su assist di Aster Vranckx, la seconda dopo appena 3 minuti su passaggio di Arthur Theate. Il definitivo 3-0 lo ha siglato Johan Bakayoko al 90′. Il giocatore nerazzurro è stato sostituito al 69′.