Italia-Turchia Under-21, uno (e mezzo) dell’Inter in campo: le formazioni ufficiali

Allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara si gioca un’altra sfida importante per l’Italia Under-21 allenata da Carmine Nunziata. I suoi ragazzi giocheranno tra qualche minuto contro la Turchia dei pari età. In campo uno dell’Inter, e non solo.

UFFICIALI – L’Italia Under-21 è prima nella classifica del Gruppo A a quota 14 punti in vista delle qualificazioni al prossimo Europeo. A seguire l’Irlanda a quota 13 e alla Norvegia a 9, ma dopo avere disputato una partita in meno, alla Lettonia (7), Turchia (6) e San Marino (0). All’andata Turchia-Italia è finita 0-2 con gol di Miretti e Nasti. Alle 18:15 la sfida in casa contro la Turchia, in campo da titolare Mattia Zanotti, giovane terzino di proprietà dell’Inter in prestito al San Gallo in Svizzera. Titolare anche Giovanni Fabbian, non più di proprietà dell’Inter anche se il club nerazzurro mantiene ancora un diritto di recompra nei confronti del Bologna.

ITALIA-TURCHIA UNDER 21: LE FORMAZIONI

ITALIA UNDER 21 (3-4-2-1): Desplanches; Coppola, Pirola, Calafiori, Zanotti, Prati, Ndour, Ruggeri; Fabbian, Casadei, Gnonto.

TURCHIA UNDER 21 (4-4-2): Alemdar; Bayram, Kaplan, Tagir, Ozcan; Ugur Yildiz, Bartug Elmaz, Omer Beyaz. Semih Kilicsoy; Bertug Yildrim, Enis Destan.