Iran, vittoria e primo posto! Taremi ci mette ancora lo zampino

L’Iran vince in casa del Turkmenistan 0-1 grazie alla rete di Ghayedi. Mehdi Taremi gioca titolare e non segna, ma anche in questa partita riesce a dare il suo contributo.

DECISIVO – Mehdi Taremi ha ritrovato la titolarità con la maglia dell’Iran e proprio come nell’ultima partita ha realizzato un assist, stavolta decisivo per la vittoria finale 0-1 in casa del Turkmenistan. Decisivo il gol di Ghayedi realizzato nei secondi finali del primo tempo, su assist proprio del prossimo attaccante dell’Inter. Taremi è rimasto in campo per tutta la partita senza essere sostituito.