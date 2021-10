Italia-Spagna, tutto “esaurito” a San Siro: gli azzurri non hanno mai perso – CdS

Italia-Spagna è in programma stasera alle ore 20.45 per le Finals di UEFA Nations League. Come riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, ci sarà il tutto esaurito.

STADIO PIENO – Italia-Spagna, San Siro si prepara ad accogliere la nazionale. Tutto esaurito al Meazza in vista della sfida valevole per le Finals di UEFA Nations League: saranno 37mila i tifosi presenti allo stadio, dove l’Italia non ha mai perso. L’ultima sconfitta risale solo al 1925 contro l’Ungheria, e naturalmente il peggiore degli 0-0 a San Siro è quello del 13 novembre 2017 contro la Svezia che costò agli azzurri la mancata qualificazione al Mondiale.

Fonte: Corriere dello Sport – A.SA.