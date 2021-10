Inter pericolosa di testa, 7 i gol totali: nessuno come i nerazzurri – CdS

Il Corriere dello Sport questa mattina evidenzia la specialità della casa per l’Inter di Simone Inzaghi: i colpi di testa. Già sette i centri in questa stagione.

PERICOLOSI – L’Inter in questa stagione ha già realizzato ben 7 gol di testa. Considerando che sono già state disputate sette giornate di campionato, i nerazzurri di fatto viaggiano a un gol di testa a giornata. Una specialità della casa, confermata anche dalle passate due stagioni. L’Inter, infatti, ha sempre primeggiato in questa speciale classifica. La scorsa stagione, per esempio, sono stati ben 14 i centri stagionali, alla pari della Juventus. Nella stagione 2019-2020, invece, ben venti, staccando nettamente l’Atalanta. Ma non si tratta solo di numeri, perché la squadra nerazzurra è una delle più fisiche del campionato, con una new-entry di eccellenza, cioè Edin Dzeko (a quota 3 gol di testa). Come lui anche Skriniar, Lautaro Martinez e Correa (anche loro in gol quest’anno), ma senza dimenticare Bastoni, Ranocchia, Dumfries, Gagliardini, Vecino e Perisic. In una squadra, però, non c’è bisogno solo di chi sappia colpire di testa, ma anche degli specialisti capaci di recapitare palloni giusti in area. In questo senso sui piazzati, infatti, Calhanoglu e Dimarco hanno compensato lo stop di Eriksen.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno