Kasper Hjulmand, Commissario Tecnico della Danimarca, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro l’Inghilterra valevole per le semifinali di EURO 2020. Inevitabile ricordare nuovamente Christian Eriksen e le emozioni che i giocatori hanno dovuto affrontare.

NESSUNA PAURA – Kasper Hjulmand è chiaro: nessuna paura di affrontare l’Inghilterra. Non dopo quanto la Danimarca e i suoi giocatori hanno dovuto sostenere con il grande spavento preso per Christian Eriksen. Queste le parole del Commissario Tecnico: «Abbiamo affrontato la morte in un modo che non avrei mai sperato di fare. Abbiamo quasi perso il nostro miglior giocatore, il nostro miglior amico, il fulcro della nostra squadra e abbiamo lottato come pazzi contro le emozioni. Non sapevamo cosa fare, come superarla. Abbiamo provato a lottare nella maniera migliore possibile e abbiamo giocato in maniera fantastica. Abbiamo mostrato chi siamo. Sono orgoglioso di questi ragazzi e dei danesi per il loro sostegno, affetto e passione che ci hanno dato. Ci hanno aiutato in questi momenti difficili».