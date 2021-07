D. Lippi: «In sede Inter per ultimi dettagli Hakimi-PSG. Nandez? Non mio»

Davide Lippi, intermediario della trattativa tra Inter e Paris Saint-Germain, è appena uscito dalla sede del club nerazzurro. L’agente ha quinti parlato di quello che è un trasferimento imminente per una cifra complessiva di bonus vicina ai 70 milioni di euro

DETTAGLI – Davide Lippi ha parlato così ai giornalisti presenti: «Si sono stato in sede per sistemare le ultime questioni di Hakimi. Parliamo di un grandissimo giocatore che sicuramente farà grandissime cose anche a Parigi. Inter-Nandez? Non so. Non rappresento il giocatore».