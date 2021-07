VIDEO – Bellerin in ottica Inter, tutti i gol e gli assist con l’Arsenal

Hector Bellerin continua a essere un obiettivo per la fascia destra dell’Inter, dopo la partenza di Achraf Hakimi (vedi articolo). Per chi non lo conoscesse, andiamo a rivedere tutti gli assist e i gol segnati dallo spagnolo con la maglia dell’Arsenal.

QUALITÀ – Hector Bellerin resta sempre un obiettivo dell’Inter per la fascia destra, dopo la partenza di Achraf Hakimi. Il giocatore, di cui già vi abbiamo proposto una scheda tecnica (vedi focus), è dal 2013 in forza all’Arsenal. Con la cui maglia ha raccolto la bellezza di 34 tra gol e assist. Un bottino niente male per un giocatore del suo ruolo, che porterebbe all’Inter non solo i suoi numeri, ma anche l’esperienza di anni passati in Premier League. Una cosa da non sottovalutare, visto l’apporto di altri giocatori arrivati dall’Inghilterra come Romelu Lukaku, Ashley Young e Matteo Darmian (per citarne alcuni). Di seguito il video con tutti i gol e gli assist di Hector Bellerin con la maglia dell’Arsenal, dal canale YouTube iGooner. Buona visione!

Fonte: Youtube – Canale: “iGooner”