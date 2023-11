De Vrij: «Olanda, possiamo migliorare! Quando non giocavo…»

De Vrij alla vigilia della sfida tra Olanda e Gibilterra, in un’intervista rilasciata su NOS ha parlato del suo momento con la sua Nazionale, con un commento riguardo il suo impiego.

PER MIGLIORARE – Stefan de Vrij ha parlato così in vista della sfida contro il Gibilterra: «Sarà un’altra partita, importante per la crescita della squadra e per migliorare. Le scelte in difesa? Ci sono tanti buoni difensori e il CT ha tanta scelta, è normale che ognuno di noi voglia mettersi in mostra. Io professionale quando non giocavo? La voglia ce l’hai sempre, chiunque vuole sempre giocare ed essere concentrati per la partita, ma questo è il mio modo di essere e se questo viene apprezzato mi fa piacere».

EUROPEO – De Vrij parla anche dell’obiettivo qualificazione raggiunto : «Siamo molto contenti di aver raggiunto la qualificazione nell’ultima partita vinta con l’Irlanda. Però questo non basta però possiamo ancora migliorare rispetto l’ultima sfida. Ora dobbiamo dimostrare di essere migliorati».