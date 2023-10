Asllani dal 1′ in Albania-Bulgaria? Sylvinho: «Normali 3 o 4 cambi»

Kristjan Asllani scenderà in campo dal 1′ in Albania-Bulgaria? Delle possibili scelte di formazione ha parlato il CT Sylvinho in conferenza stampa

SCELTE – Queste le parole di Sylvinho: «Albania-Bulgaria? Ho perso il concetto di amichevole, abbiamo mandato una persona del nostro staff a vedere da vicino la Bulgaria, loro hanno giocatori speciali. Formazione? È normale che vengano fatti 3-4 cambi, perché il gruppo che abbiamo formato va preservato. Non possiamo apportare 6-7 modifiche allo schema. Certo, i giocatori hanno capito la parte della mentalità, e la differenza tra una partita ufficiale e un’amichevole. C’è un pubblico numeroso, per loro è una grande occasione e non è giusto fare i nomi, vedrò nell’ultimo allenamento».

Fonte: panorama.com.al