Asllani: «Cile? Subito tanto, ma con la Svezia reagiremo. Dettagli!»

Asllani si trova in Nazionale e dopo aver giocato e perso contro il Cile, oggi giocherà la seconda amichevole in Svezia. Il centrocampista dell’Inter ha fiducia.

SUBITO − A Panorama Sport, Kristjan Asllani si esprime ritornando alla sconfitta contro il Cile di Sanchez a Parma: «Il Cile è una squadra forte, una squadra molto fisica. Non siamo riusciti a fare bene, era un’amichevole e mi dispiace solo per i tre gol, perché secondo me non meritavamo di subire così tanto. Penso che non ci siano problemi, continueremo a lavorare e il nostro obiettivo è reagire».

DETTAGLI − Ancora il giocatore dell’Inter, Asllani, sulla prossima gara con la Svezia di oggi: «Penso che non ci sia alcuna pressione. Abbiamo il grande obiettivo dell’Europeo, ma prima ci sono le amichevoli, e quella contro il Cile per noi è andata malissimo. Abbiamo già un’altra partita e dico che faremo bene. Svezia? Non so come noi cambieremo. Ma ovviamente cambieranno i dettagli, perché per me fanno il calcio. Abbiamo subito tre gol facili, ma dobbiamo lasciarci tutto alle spalle e lavorare duro. Stiamo vedendo nelle video analisi dove abbiamo sbagliato per correggere gli errori».