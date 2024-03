Teotino: «Inter squadra equilibrata. Forte in tutte le posizioni»

L’Inter viene reputata una delle migliori squadre degli ultimi anni, Gianfranco Teotino è d’accordo e ne parla in questo modo su Radio Sportiva.

GIUDIZIO – Tanti paragoni per la squadra che sta dominando in maniera netta e incontrastata la Serie A, Gianfranco Teotino risponde al solito: «L’Inter è migliore di quel Napoli, anche per statura europea. Sta per vincere il campionato, è arrivato in finale di Champions League l’anno scorso. Ho la sensazione che sia una squadra più equilibrata, meno spettacolare e più consistente di quel Napoli. La squadra di Inzaghi è forte in tutte le posizioni».