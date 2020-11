Zhang, prima gioia: Jiangsu Suning campione di Cina! Un ex Inter decisivo

Zhang Jindong

Zhang può finalmente gioire per un trofeo calcistico! Il proprietario dell’Inter, anche grazie a un ex calciatore nerazzurro, vede il suo Jiangsu Suning diventare campione di Cina. Si tratta di una giornata storica per il colosso di Nanchino

JIANGSU CAMPIONE – Dopo lo 0-0 dell’andata, il Jiangsu Suning riesce a ribaltare ogni pronostico contro i pluricampioni del Guangzhou Evergrande, allenati dall’ex interista Fabio Cannavaro. Apre le marcature un altro ex interista, Eder, con una punizione dal limite al 48′ del primo tempo. Con il Guangzhou rimasto in dieci dal 41′ per l’espulsione di He Chao, la partita è in discesa. Nella ripresa al 47′ raddoppia immediatamente Alex Teixeira, vera stella del Jiangsu di Cosmin Olaroiu. Inutile il gol della bandiera segnato da Wei Shihao al 61′, la partita termina 1-2 per la squadra di Nanchino. In campo anche Joao Miranda, altro ex interista della finale. Si tratta del primo storico trofeo per la proprietà Suning e per il Presidente Zhang Jindong, padre di Steven e proprietario anche dell’Inter. Una giornata storica a Nanchino.