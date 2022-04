Zenga: «Inter, fiducia ritrovata anche per demeriti delle altre! Correa…»

Walter Zenga, ospite degli studi di Sky Sport, ha parlato di Spezia-Inter a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida del “Picco”

FIDUCIA – Queste le parole di Zenga: «Correa è abituato a giocare in quella posizione, con me giocava largo a sinistra nei tre davanti. Inzaghi poi gli ha cambiato posizione. Noi siamo abituati a guardare i risultati, ma ricordiamoci che l’Inter crede in se stessa anche per demeriti degli altri, il Milan ha perso punti con le medio-piccole, il Napoli ha perso 5 partite in casa. Il problema quindi era mentale, vedi che gli altri rallentano, vinci una partita in maniera particolare e prendi coraggio. Barella? Non è facile giocare in certe squadre, tre partite alla settimana più la Nazionale. Non puoi permetterti di sbagliare».