Spezia-Inter, i diffidati per la 33ª giornata di Serie A. No squalificati

Spezia-Inter si giocherà alle ore 19 allo Stadio Alberto Picco di La Spezia, per la trentatreesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per l’anticipo odierno, senza squalificati ma con diffidati in entrambe le squadre. Qui il riepilogo per tutto il turno, che inizia proprio dalla trasferta in Liguria.



SPEZIA-INTER venerdì 15 aprile ore 19.00 (33ª giornata Serie A)

Diffidati Spezia: Martin Erlic, Emmanuel Gyasi, Thiago Motta (allenatore) (prossima partita Torino in trasferta)

Squalificati Spezia: nessuno

Diffidati Inter: Alessandro Bastoni, Ivan Perisic, Arturo Vidal (prossima partita Roma in casa)

Squalificati Inter: nessuno