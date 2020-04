ZÃ© Elias: “Inter, con Conte stagione positiva. Lautaro Martinez…”

Zé Elias: “Inter, con Conte stagione positiva. Lautaro Martinez…”

Intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb, Zé Elias – ex centrocampista brasiliano con un passato anche nell’Inter – ha parlato della sua esperienza in nerazzurro e di Lautaro Martinez.

STAGIONE POSITIVA – Dal 1997 al 1999 con la maglia dell’Inter, Zé Elias ha vinto in nerazzurro una Coppa Uefa. L’ex centrocampista brasiliano, rimasto sempre legato ai colori nerazzurri, ha parlato della stagione attuale della squadra: «Penso sia una stagione positiva, stanno costruendo una squadra e stanno trovando gli uomini giusti. Sarà importante tenere Conte e portare giocatori con mentalità vincente per continuare a tener testa alla Juventus e alla Lazio. I bianconeri hanno la mentalità, Conte lo sa e credo che lui e la società debbano fare lo stesso, senza troppi sfoghi quando si perde o si pareggia. Quando si costruisce una squadra possono esserci alti e bassi. Ora vediamo che succede quando si riprende il campionato. Magari la Juventus perde, la Lazio pareggia e l’Inter e alla fine magari vince lo scudetto».

DESIDERATO – Zé Elias ha anche parlato dell’interessamento del Barcellona per Lautaro Martinez: «Lautaro è uno dei più forti attaccanti al mondo. E se lui dovesse partire poi i nerazzurri farebbero fatica a trovare un sostituto che possa far coppia con Lukaku. Serve un giocatore che gli giri attorno e l’argentino è perfetto. Messi lo vorrebbe con sé perché lui fa i movimenti perfetti e Leo potrebbe così avere più spazi a disposizione».

