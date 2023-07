Visnadi: «Inter rinforzata ma Frattesi serviva più al Milan. Brozovic…»

Dalla perdita di Brozovic all’arrivo di Frattesi, desiderato anche dal Milan. Visnadi dice la sua sul mercato dell’Inter e sulla situazione attuale del centrocampo.

GERARCHIE – Gianni Visnadi esprime alcune considerazioni su quanto fatto finora dall’Inter sul mercato. Il giornalista, che ha partecipato alla trasmissione di Radio Sportiva, afferma: «18 milioni di euro per Marcelo Brozovic non sono pochi. Il vero problema dell’Inter era il contratto troppo oneroso del croato. Per non perderlo i nerazzurri lo hanno prolungato per 4 anni a 6 milioni a crescere. Inoltre, era un problema anche avere in organico un giocatore che non è più il titolare nei piani. Perché nel frattempo l’Inter ha puntato su Hakan Calhanoglu, più giovane e che non era stato neanche pagato. Brozovic era un lusso per l’Inter. Si è accontentata di 18 milioni perché voleva snellire il monte ingaggi. Brozovic è un ottimo giocatore però in un mercato dove i soldi sono sempre meno 18 milioni e quel contratto che aveva in Europa non lo avrebbe rilevato nessuno. Davide Frattesi deve ancora dimostrare ma sembra buono. Quest’anno capiremo se lo è o quanto lo è. Lui voleva giocare in un centrocampo a tre ma credo che sarebbe servito più a quello del Milan che a quello dell’Inter. Se i nerazzurri si sono potuti permettere Frattesi credo che abbiano fatto un grande colpo. L’Inter si è rinforzata, il Milan si è indebolito con l’uscita di Tonali. Hai perso Brozovic, è vero, ma pur essendo un ottimo giocatore era sceso nella gerarchia di Simone Inzaghi. Credo che l’Inter abbia fatto un progresso».