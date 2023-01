Vialli, il ricordo di Zanetti: «Sei stato classe, eleganza, rispetto»

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter ed ex capitano della squadra nerazzurra ha ricordato Gianluca Vialli, morto a soli 58 anni a causa di una grave malattia.

RICORDO – Javier Zanetti ha pubblicato su Instagram una foto di Gianluca Vialli, con all’interno una frase da parte di quest’ultimo (“Ridere spesso, aiutare gli altri. Questo è il segreto della felicità“) e un messaggio per ricordare l’ex attaccante di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea. Nel post in questione il vicepresidente dell’Inter ed ex capitano della squadra nerazzurra ha scritto. “Sei stato classe, eleganza, rispetto. In campo e fuori, ogni giorno. Il tuo sorriso resterá per sempre.

Riposa in pace, Gianluca“.

Fonte: Instagram Javier Zanetti