Monza, lo stato di forma tra amichevoli e gare ufficiali in vista dell’Inter

Dopo la ripresa del campionato con la meritata vittoria per 1-0 sul Napoli, domani l’Inter affronta il Monza all’U-Power Stadium. Andiamo ad analizzare come la squadra di Raffaele Palladino arriva alla sfida.

AMICHEVOLI – Inter e Monza si preparano ad affrontarsi all’U-Power Stadium, dopo una buona ripresa di campionato per entrambe le squadre. Per i brianzoli un pareggio sul difficile campo della Fiorentina (1-1), prima uscita dell’anno dopo le amichevoli disputate nella sosta per il Mondiale. Nelle quali sono arrivati risultati altalenanti: una pesante sconfitta per 1-4 contro il Torino, la vittoria per 2-1 contro l’Arconatese, una prestigiosa vittoria per 1-2 sul campo del Lione e la sconfitta per 1-0 nel primo dei test disputati, contro il Lugano in trasferta.

STATO DI FORMA – Considerando solo le gare ufficiali, però, il Monza ha dimostrato di essere in un buon periodo di forma. Oltre al sopra citato 1-1 contro la Fiorentina dell’ultima partita giocata, prima della sosta la squadra di Raffaele Palladino ha chiuso con un pesante 3-0 sulla Salernitana importantissimo in chiave salvezza. Andando a ritroso, nelle restanti tre delle ultime cinque gare disputate sono arrivate una sconfitta contro la Lazio in trasferta (1-0), una vittoria in casa contro il Verona (2-0) e sempre in casa la sconfitta per 1-2 contro il Bologna, l’ultima subita dai brianzoli. Per l’Inter si prospetta una trasferta insidiosa.