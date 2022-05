Ventola: «Inter, vittoria positiva. L’ha ottenuta in maniera diversa dal solito»

Per Ventola la vittoria dell’Inter ieri a Udine indica una novità per quanto riguarda il modo di arrivare al risultato tre punti. Ospite della Bobo TV sul canale Twitch di Vieri, l’ex attaccante nerazzurro dà la sua spiegazione.

TRE PUNTI BUONI – Nicola Ventola trova lati di spessore dall’1-2 con l’Udinese: «L’Inter l’ho vista un po’ più bassa del solito, solida per vincere la partita. Ha saputo soffrire quando comunque c’era da soffrire, perché comunque l’Udinese ha giocatori di gamba. C’era da soffrire in alcuni tratti della partita, però vedo una vittoria positiva perché ha saputo vincere secondo me in maniera diversa avendo una squadra che sta di nuovo bene. Nicolò Barella è di nuovo in condizione, Lautaro Martinez ha fatto una bella partita, anche Edin Dzeko: di base tutti sopra la sufficienza, però una squadra diversa dal solito. Così l’ho vista personalmente, come approccio sia per attaccare sia per difendersi».