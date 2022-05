Vierchowod: «Inter? Può succedere di tutto in un campionato così scarso!»

Vierchowod, ex giocatore di Juventus e Milan, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio ha parlato della lotta scudetto e del campionato di Serie A.

AL VERTICE – Pietro Vierchowod ha detto la sua riguardo la lotta scudetto e le chance dell’Inter di superare il Milan: «In questo campionato in cui secondo me il livello è davvero scarso può succedere ancora di tutto. Dico scarso perché per esempio sia Napoli che Inter quando hanno avuto le loro grandi e ripetute occasioni per vincere si sono fermate. Questo campionato lo può vincere chiunque perché nessuno ha fatto lo strappo. Secondo me l’Inter ha una rosa più forte delle altre e non si vince purtroppo le colpe vanno anche sulla guida tecnica. Non dico che ha sbagliato a mettere la squadra in campo ma magari avvolte ci sono state scelte che non ho condiviso. Per esempio non avrei mai levato Barella a Bologna ma io non sono un allenatore è solo una mia opinione».