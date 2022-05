Borghi: «Inzaghi all’Inter bene, non dimentichiamoci le premesse! Milan…»

Stefano Borghi, ospite negli studi di Supertele su Dazn, ha parlato del lavoro di Inzaghi all’Inter. Il telecronista non dimentica le premesse estive del club nerazzurro

OTTIMO LAVORO − Le parole di Borghi sulla lotta Scudetto e sul percorso dei nerazzurri: «Secondo me, la partita che può fare il campionato del Milan è col Verona. Ha un jolly in mano, se vince a Verona poi se lo può giocare con l’Atalanta. Inter? Dobbiamo partire dalle premesse, la squadra perde in un colpo solo Conte, Lukaku, Hakimi, Eriksen e Pintus il miglior preparatore al mondo. Ma Inzaghi ha vinto la Supercoppa Italiana, gli ottavi di Champions col Liverpool vincendo ad Anfield. Direi che il tecnico sta facendo ottime cose».