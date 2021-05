Varriale: «Lautaro Martinez? Forse Conte lo sta caricando per la Juventus»

CARICA – A proposito di Lautaro Martinez , il giornalista prova a leggere così il diverbio tra l’attaccante e Antonio Conte : «Un allenatore come Conte non fa passare nulla: forse lo sta caricando per Torino (ride e si riferisce a Juventus-Inter di domani, ndr)».

MERCATO – Enrico Varriale stigmatizza le voci catastrofiche sulla situazione economica dell’ Inter . Ecco le sue parole: «Nella situazioni dell’Inter ci sono tre quarti dei grandi club. Non è che il Barcellona e il Real Madrid siano messi meglio. Se c’è un giocatore sacrificabile tra Romelu Lukaku e Lautaro Martinez , credo che sia l’argentino. Però non metterei in relazione questo nervosismo di una cattiva gestione della vicenda con questioni che riguardano problemi più seri».

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: