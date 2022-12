VAR a chiamata, la FIGC anticipa tutti e ci pensa sul serio! Richiesta dei club

La FIGC sta studiando l’utilizzo del VAR a chiamata su richiesta dei club. L’Italia sarebbe una delle prime federazioni a sperimentare il “challenge”.

A CHIAMATA – Le troppe polemiche della prima parte di stagione hanno spinto alla FIGC a prendere in considerazione la richiesta di molti club di utilizzare il VAR a chiamata. La volontà c’è ed è tanta, ma difficilmente basterà un’iniziativa isolata del genere per far cambiare le cose in tempi brevi. Certo è un’avvisaglia e non è da escludere che altre federazioni possano fare altrettanto nel prossimo futuro, ma intanto l’Italia – se mai si adotterà questo sistema – si è messa in prima fila.