FOTO – Lautaro Martinez o Brozovic, una finale per due! L’Inter tifa per loro

Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic oggi si sfideranno nella semifinale del Mondiale tra Croazia e Argentina. L’Inter tifa per loro e sui social fa riferimento a un famoso film di Natale.

UNA FINALE PER DUE – Lautaro Martinez o Marcelo Brozovic, chi la spunterà? Oggi la semifinale tra Argentina e Croazia. Questo il messaggio dell’Inter sui social che fa riferimento al famoso film di Natale “Una poltrona per due”: «Anche se non è ancora la vigilia… è sempre un buon momento per gustarsi un classico. Buona fortuna a Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic!». Di seguito il post pubblicato su Twitter.

Fonte: Twitter [Inter]