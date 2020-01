Valenti: “Senza crisi Inter non c’Ã¨ benzina, pazzesco! Conte? Lo amo”

Valenti: “Senza crisi Inter non c’è benzina, pazzesco! Conte? Lo amo”

Valenti era tra gli ospiti di “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” su Italia Uno. Il noto tifoso dell’Inter ha speso parole al miele per Conte e difeso i nerazzurri dalle critiche

PAROLE AL MIELE E DIFESA – L’intervento di Giacomo “Ciccio” Valenti: «C’è stato il famoso sfogo dei tempi (Borussia Dortmund-Inter, ndr) di Antonio Conte, a quei toni non siamo più arrivati. Quindi probabilmente la società e i dirigenti stanno lavorando in materia. Lo amo Conte, punto. Perché è quello. José Mourinho 2.0? Sono cose diverse. Per anni abbiamo avuto allenatori che stavano zitti e buoni ed eravamo schiavi. Partite pareggiate? Se l’Inter non è in crisi non c’è benzina, pazzesco!».