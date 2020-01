Eriksen-Inter, segnali positivi! Distanza Tottenham limabile in due modi

Ottenuto il sì di Christian Eriksen, l’Inter sarebbe al lavoro per avere la risposta positiva anche da parte del Tottenham

LA SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da “SportMediaset.it”, l’offerta fatta recapitare dall’Inter all’agente Martin Schoots avrebbe ottenuto il benestare di Christian Eriksen. Il procuratore del centrocampista danese sarebbe dunque di ritorno in Italia per definire i dettagli dell’accordo. Il club nerazzurro dovrebbe quindi convincere anche il Tottenham. Quest’ultimo richiederebbe 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore, mentre al momento Beppe Marotta non andrebbe oltre i 10-12 offerti. Una distanza che non sembrerebbe incolmabile grazie o all’inserimento di Matias Vecino nell’affare o a quanto ricavato dalla cessione di Gabigol con il Flamengo. Dall’operazione con la società brasiliana la società meneghina dovrebbe ricevere 16 milioni più il 20% in caso di futura rivendita.