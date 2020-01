Eriksen ha raggiunto un accordo con l’Inter, i dettagli – Times

Kristian Sturt, esperto di mercato, citando il Times riporta che l’Inter ha raggiunto un accordo sullo stipendio con Cristian Eriksen.

ACCORDO FATTO – Eriksen sempre più vicino all’Inter. Secondo il Times il danese ha un accordo di principio con i nerazzurri di circa 100.000 sterline nette a settimana.

Christian Eriksen is a step closer to leaving Tottenham after reaching an agreement in principle with Inter Milan worth about £100,000 a week after tax. (Source – Times) #THFC #IMCF pic.twitter.com/tDt1CP7UCs

— Kristian Sturt (@FootieWriter) January 14, 2020